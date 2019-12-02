Son Dakika Haberleri: Çebi'den Berna Gözbaşı'na forma hediyesi
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Çebi'den Berna Gözbaşı'na forma hediyesi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde Başkan Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

Çebi'den Berna Gözbaşı'na forma hediyesi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde Başkan Berna Gözbaşı'na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Yönetimi ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ağırladı. Beşiktaş Park'ta gerçekleşen buluşmada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de görev yapan ilk kadın başkan olma unvanına sahip Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, üzerinde ismi yazılı olan 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. İki başkan daha sonra karşılaşmayı birlikte izledi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Kayserispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:08 Kaynak: İHA
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