En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti! - Son Dakika

Cardiff Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; mavi renkli cerrahi tipi maskeleri takan erkeklerin daha çekici görüldüğünü gözler önüne serdi. Cognitive Research: Principles and Implications isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre; pandemiyle birlikte psikolojimiz tamamen değişti.

Psikoloji bölümünde görevli olan Dr. Michael Lewis, "Araştırmamız sonucunda cerrahi mavi renkli maske takan insanları görünce aklımıza sağlık çalışanları ve doktorlar geliyor. Dolayısıyla bu maskeyi takanların daha pozitif bir algısı oluştu" ifadesini kullandı.

NEDENİ EVRİMSEL PSİKOLOJİ

Araştırmanın ilk kısmı 2021 yılının Şubat ayında yapılırken 43 kadına maskeli, kumaş maskeli, maskesiz ve yüzünün bir kısmı kitaplarla kapanmış erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Anket sonuçlarına göre kumaştan yapılmış maske takanlar hiç maske takmayan ya da yüzü kitapların arkasında gizlenen erkeklerden daha çekici görüldü. Fakat mavi maske takanlar ise en çekici olanlar olarak dikkat çekti ve diğer erkekleri geride bıraktı.

Dr. Michael Lewis, "Bu evrimsel psikolojiyle ve partnerlerimizi nasıl seçtiğimizle açıklanabilir. Hastalık ve hastalık belirtisi eş seçiminde büyük bir rol oynar. Fakat şimdi psikolojimiz değiştiği için maskeler bir hastalık belirtisi olarak görülmüyor" ifadesini kullandı.