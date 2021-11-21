Çekmeköy'deki bisiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika

Polis ekipleri, İ.B. ile bisikletleri sattığı belirlenen H.K.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletlerin İ.B. tarafından çalındığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşdelen 'de 3 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çekmeköy 'de 3 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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