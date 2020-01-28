Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik, hedeflerinin Türkiye'deki küçükbaş hayvan sayısını 100 milyona çıkarmak olduğunu söyledi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik, Karaman İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneği Başkanı Yücel Yaman ile Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret etti. Çelik, Karaman İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneğini ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, Küçükbaş hayvanın geleceği bakımından Karaman, Aksaray ve Konya'nın İç Anadolu'nun incisi olduğunu belirtti.



"Küçükbaş hayvancılığın bir peygamber mesleğidir" diyen Çelik, "Bunu mesleği sürdürmeye kararlıyız. Birlikler yokken küçükbaş hayvan sayımız oldukça düşmüştü. Hükumetin de küçükbaş hayvanı sahiplenmesiyle birlikte desteklemesi, 32 milyonun altına düşen küçükbaş hayvan sayımızın hızla büyüyen nüfus artışımıza rağmen büyüyerek bugün 2019'un ilk yarısına kadar hayvan sayımız 50 milyona yükseldi. Bunu daha da arttırmayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle bu sayıyı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Fakat geçmişte bir ithalat söz konusuydu. Şimdi ithalattan çok ihracat talebi var. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 141 bin küçük hayvan ülkemizden yurt dışına ihracatı yapıldı. Biz bu ihracatlara da çok sıcak bakmıyoruz. Biz önce Türkiye'de hayvan sayımızı ciddi anlamda yükseltmeyi planlıyoruz. Bizim keçi ve koyun olmak üzere 50'ye yakın hayvan ırkımız var. Bu bizim için çok büyük bir zenginliktir. Ama bazı yetiştiricilerimiz bilinçsiz melezleme yoluyla ırklarımızı bozuyor" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik ile Karaman İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Derneğini Başkanı Yücel Yaman günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik daha sonra Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'ı makamında ziyaret etti. Mehmet Bayram, ziyarette Genel Başkan Çelik'e Karaman'ın tarımı hakkında bilgiler verdi. Çelik, yaptığı ziyaretlerinin ardından Karaman'dan ayrıldı. - KARAMAN