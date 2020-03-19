Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi - Son Dakika

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

6 saat önce

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi Kocaeli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketi Manisa'da toprağa verildi -Meslektaşının vefatına üzülen polis memuru cenazenin başında nöbet tutarken fenalaştı Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında imamın uyarısı üzerine...

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Kocaeli'de hayatını kaybeden polis memuru memleketi Manisa'da toprağa verildi

-Meslektaşının vefatına üzülen polis memuru cenazenin başında nöbet tutarken fenalaştı

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında imamın uyarısı üzerine saflar seyrekleştirildi

MANİSA - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Engin Gündüz memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında safların sık olduğunu gören imam cemaati uyararak safların seyreltilmesini istedi.

Dün sabah saatlerinde görev yaptığı Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'ndeki evinde rahatsızlanan, polis memuru Engin Gündüz, 112 acil servis tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşında 1 çocuk babası olan 20 yıllık polis memuru Engin Gündüz, bugün Alaşehir Pazar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazı polis mangası tarafından törenle kaldırıldı. Engin Gündüz'ün, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Saraybahçe Polis Merkezinde görev yaptığı öğrenildi.


İmam uyardı vatandaşlar öğle namazını kendi başlarına kıldı

Alaşehir Pazar Camii İmamı İsmail Utkun, öğlen namazı öncesi cami bahçesinde bulunan vatandaşları uyararak, "Birbirinizden uzak durunuz, bakanlığımızın uyarılarına uyalım. Bu hepimizin sağlığı için önemli, öğlen namazını da herkes kendisi kılacak, uyarılara uyalım." dedi.

Vefat eden polis memuru Engin Gündüz'ün eşi İlkay Gündüz, oğlu Batu Burak Gündüz, meslektaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazında imam yine vatandaşları uyararak, "Lütfen birbirimizden bir metre uzak duralım." diyerek omuz omuza saf tutan cemaatin ayrılmasını istedi.

Cenaze başında nöbet tutan bir polis memuru, meslektaşının vefatına olan üzüntüsünden, rahatsızlanıp yere düştü. Meslektaşları tarafından ayağa kaldırılan polis memurunun tansiyonunun düşmesi sonucu yere düştüğü ve her hangi bir rahatsızlığının olmadığı öğrenildi.

Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi

Kocaeli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:52:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenaze namazında imam uyardı, saflar seyreltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]