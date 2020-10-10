Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi: Suudi Arabistan, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları adil... - Son Dakika

Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi: Suudi Arabistan, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları adil...

10.10.2020 20:15
Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi: Suudi Arabistan, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları adil..., System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlüleri adil yargılamaya tabi tutmamakla suçlandı.

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlüleri adil yargılamaya tabi tutmamakla suçlandı.

Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 68 Filistinli ve Ürdünlünün Şubat 2019'dan bu yana Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu ve adil bir şekilde yargılanmadıkları ifade edildi.

Açıklamada, bu yargılamalar kapsamındaki en son duruşmanın pazartesi günü gerçekleştiği ve burada Filistinli Muhammed el-Hudari ile oğlu Hani'nin yargılandığı, ondan bir gün önce de Filistinli ve Ürdünlü 6 kişinin duruşmasının yapıldığı aktarıldı.

Duruşması yapılan tutukluların kendilerini yasal bir şekilde temsil edemediğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin aylarca uygunsuz koşullarda alıkonulduğu, hakaret ve işkenceye maruz kaldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan makamlarının, söz konusu tutukluları 8 Mart'ta Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği hatırlatılan açıklamada, bu kişilere "Filistinli grupları destekleme" suçu yöneltildiği ancak Suudi Arabistan güvenliğine zarar verecek bağlantıları olduğu yönünde hiçbir kanıta ulaşılamadığı vurgulandı.

BM'ye çağrı

Konsey, Birleşmiş Milletlere (BM) Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerinin önüne geçmek için harekete geçme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi üyelerinin yargılanmasına 8 Mart'ta başlanmıştı.

Hamas yetkilisi Basim Naim, bir kısmı Ürdün pasaportuna sahip Filistinlilere yöneltilen temel suçlamanın terör oluşumlarını desteklemek olduğunu belirtmişti.

Naim, onlarca yıldır ülkede ikamet eden bu kişilerin, Suudi Arabistan'ın iç işlerine ya da devletin yüksek çıkarlarına zarar verecek herhangi bir çalışmada bulunmadığının altını çizmişti.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, uzun yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, Hudari'nin büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığı bilgisini vermişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan, Cenevre, Hamas, Hani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi: Suudi Arabistan, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları adil... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı         
19:10
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 20:24:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi: Suudi Arabistan, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları adil... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei