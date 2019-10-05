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Cerablus'ta patlama

1 saat önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.

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Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.


Maddi hasarın meydana geldiği patlamada, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Suriye'nin Cerablus kenti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçmişti. - CERABLUS

Cerablus, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:38 Kaynak: İHA
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