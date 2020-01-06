Ceren'in sosyal medya paylaşımı, mezar taşına işlendi - Son Dakika

Ordu'da 3 Aralık tarihinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir'in mezar taşına yazılan sözler duygulandırdı.



Altınordu ilçesinde evine gireceği esnada Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olaydan bir gün sonra yakalanan katil zanlısı, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi. Aile, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'nde bulunan kızlarının mezarını granit ile yaptırdı. Doğum gününe 3 gün kala öldürülen ve ailesinin de doğum gününü kızlarının mezarı başında kutladığı Ceren Özdemir'in mezar taşının ön yüzüne doğum ve ölüm tarihleri ile birlikte anne-baba ismi yazılırken, bir de fotoğrafı konuldu. Mezar taşının arka yüzüne ise ailesi tarafından Ceren Özdemir'in sosyal medyasındaki, "Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde, nihayet kim olduğumun meselesi" paylaşımı yazıldı.



Baba Yılmaz Özdemir ise kendi sosyal medya hesabından kızının mezarına ait fotoğrafları yayınlayarak, "Prensesimin bedeni istirahatgahını geçireceği mekanı Allah'ın izniyle hazır" açıklamasında bulundu. - ORDU