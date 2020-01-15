Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanılan faciayla ilgili tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çeşme adliyesine sevk edilmişti. Adliye'deki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden Y.Ç. (29) savcılıktaki işlemlerinin ardından M.A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42), Ö.K. (50) ve F.T. (52), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)