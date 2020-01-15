Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika

Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanılan faciayla ilgili tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ile bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çeşme adliyesine sevk edilmişti. Adliye'deki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden Y.Ç. (29) savcılıktaki işlemlerinin ardından M.A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suriye uyruklu A.G. (45), tekneyi kullanan O.K. (42), Ö.K. (50) ve F.T. (52), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
03:22 BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Berlin Zirvesi'nden umutlu - Son Dakika
03:10 Lübnan'da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki gerginlikte 35 kişi yaralandı - Son Dakika
03:06 Piyade Sözleşmeli Er Miyanyedi'nin şehadet haberi ailesine verildi - Son Dakika
03:02 Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi - Son Dakika
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 03:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]