Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret

6 saat önce

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret, System.String[]

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.


Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için geldiği Van'da üniversiteyi de ziyaret etti. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret eden Yılmaz ve beraberindeki heyet, Rektör Şevli'ye 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Üniversite hakkında Rektör Şevli'den bilgi alan Yılmaz, kendisine rektörlük görevinde başarılar diledi.


Rektörlük ziyaretinin ardından Van Teknokent'e geçen Yılmaz ve beraberindeki heyete Van Teknokent Genel Müdürü Bilgin Yazlık tarafından bilgi verildi. Van Teknokent'i gezen Yılmaz, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Teknokent bünyesinde bulunan firmaları ziyaret etti. Firmaların ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Yılmaz toplu fotoğraf çekiminin ardından üniversiteden ayrıldı.


Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sabaheddin Şevgin ve AK Parti Van Eski Milletvekili Burhan Kayatürk de hazır bulundu. - VAN

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler
AK Parti İdlib'deki saldırı sonrası, bugünkü '28 Şubat' etkinliğini iptal ettiğini açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:27:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]