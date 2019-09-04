Son Dakika Haberleri: Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılıyor
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Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılıyor

4 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı devam eden Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nda trafik akışının ay sonuna kadar başlayacağını bildirdi.

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı açılıyor, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı devam eden Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nda trafik akışının ay sonuna kadar başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bezaygül, asfalt serim çalışmalarının yapıldığı Çevik Kuvvet Köprülüğü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Yüklenici firma yetkililerimize ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrolarımıza talimatımız, bu ayın sonuna kadar bu yolu gidişli gelişli bir şekilde trafiğe açmaktır. Arkadaşlarımız ve işçilerimiz aynı hassasiyeti sergileyerek gece gündüz çalışıyor. Köprülü kavşakta uzun süredir bir sıkıntımız vardı ve bu sıkıntıları Allah'ın izni ile bu ayın sonuna kadar tamamlamış olacağız. Memleketimiz için Allah hayırlı, uğurlu etsin. Çevik Kuvvet Kavşağı kısmi olarak bitirilmiş olacak. Köprülü kavşağın tünel kısmındaki çalışmalar devam edecek. Şu anda açılacak olan kısım üst kısım. Bu da Karaköprü-Şanlıurfa trafiğini oldukça rahatlatacak."

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Köprülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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