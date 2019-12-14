Son Dakika › Politika › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir."
Son Dakika İstanbul'da saatlerdir duran metro seferleri sonrası vatandaş bilgi alacak muhatap bulamadı Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi