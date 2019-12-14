Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir.

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir."

Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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