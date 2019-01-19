Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz

Son Dakika! Bakan Kurum: Türkiye Emlak Katılım Bankasını Tekrar Hizmete Açmayı Planlıyoruz

1 saat önce

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın çok yakında tekrar hizmete açılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nı çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

"93 YILLIK TARİHİ VAR"

Bakan Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankasının 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik." dedi.

ŞUBELERİ DEVREDİLMİŞTİ

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edilen Emlak Bankası'nın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank'a devredilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Türkiye, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel
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