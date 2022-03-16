Ceyhan'da ilkokul öğrencilerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi programı - Son Dakika
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Ceyhan'da ilkokul öğrencilerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

16.03.2022 14:12
Ceyhan'da ilkokul öğrencilerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi programı

Ceyhan Mehmetçik İlkokulu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ceyhan Mehmetçik İlkokulu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilerin çeşitli gösteri sunduğu programda, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin içtiği çorba, katılımcılara dağıtıldı.

Öğrencilerin gösterileri sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kaymakam Bayram Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Bu güzel etkinlikten dolayı öğrencileri ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahin Bozkurt ise programın yapılmasında emeği geçenleri kutladığını belirtti.

Okul müdürü Mehmet Atasoy ise konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin cihanı hayrete düşüren bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal, Ceyhan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayşe Muhacir, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceyhan'da ilkokul öğrencilerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi programı - Son Dakika


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