Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor - Son Dakika
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Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

14.05.2022 00:57
Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce serinlemek amacıyla nehre girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 gün önce serinlemek amacıyla nehre girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, D-400 Karayolu, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçiliği yapan ailesiyle çilek toplamaya giden 16 yaşındaki Ferhat Batur, Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, nehirde yüzen Ferhat Batur akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile kendi imkanlarıyla da sandalla arama çalışması yaptı. Dalgıçlar, çocuğun girdiği bölge ve çalı diplerinde arama çalışmalarını 3 gündür aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Ferhat Batur'un halası Halime Aksu, "Sabah saat 11 gibi çadırcıların çocukları orada çimiyorlardı. Dedi ki, hala bak çocuklar 10 yaşındalar nasıl çimiyorlar. Ben de dedim oğlum sakın gitme, yok vallahi hala gitmeyeceğim dedi. Amcamların orada gitmiş onlara kola götürdüğünde demiş amca onlar çimiyorsa ben de çimmek isterim. O da sakın oğlum sen gitme demiş. Biz de saat 3 oldu biz eve gideceğiz o ben gelmiyorum dedi. Hepimiz annesi de dedi gel eve gidelim diye o yok ben burada kalacağım dayılarımla geleceğim dedi. Biz de nereden bilelim çadırcıların çocukları suyun içinde çimiyor. O da gitmiş heves etmiş kazağını, sporunu, şapkasını oraya çıkarıp suya girmiş. Çocuklar görmüş dayı koş Ferhat suda eli görünüyor, galiba suda boğuluyor. Abim de kalkmış iki defa atlamış bulamamış gözden öyle kayboldu. Bu 3 gündür de aranıyor. Ama kim görürse Allah onlardan razı olsun, haber versin. Bir an önce suyun üstüne çıkar inşallah" dedi. - ADANA

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Ceyhan, Polis, Tarım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan Nehri'nde kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor - Son Dakika


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