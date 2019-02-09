Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Lüks Otomobilinde İntihar Etti

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Ziraat Odası Başkanı lüks otomobilinde intihar etti Adana
'da, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut
lüks otomobilinde tabancayla intihar etti
ADANA - Adana'da, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, lüks otomobilinde tabancayla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan
ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut sabah evden çıkıp lüks otomobiline bindi. Bulut şoförünü sigaraya aldırmaya gönderdi. Şoför sigara alıp geldiğinde Bulut'u lüks otomobilin içinde kafasına tek kurşun sıkarak intihar etmiş halde buldu. Bulut'un şoförü polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede Bulut'un kendi tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği saptandı. Bulut'un borçlarından dolayı intihar ettiği ileri sürüldü. Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Bulut'un Ceyhan Ziraat Odası Başkanlığı yanı sıra Çukobirlik
ikinci başkanlığı ve Ceyhan Köprülü
Mahallesi Muhtarlığı görevini de yürüttüğü öğrenildi.