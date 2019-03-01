Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da 9 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ceylanpınar'da 9 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

25 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ceylanpınar'da 9 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Kızıltepe karayolunda yol uygulaması yapan güvenlik güçleri yol aramasında şüphe üzerine durdurdukları kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 9 bin 300 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Kızıltepe, Şanlıurfa, Ceylanpınar, 3. Sayfa
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