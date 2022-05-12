Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum dilencilik yaparken yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Korona virüs izni sayesinde cezaevinden çıkan şahıs dilencilik yaparken yakalandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

İlçenin Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Çarşı Camii önünde bir dilenciye müdahale eden zabıtalar, zorluk çıkaran A.A. adlı dilenciyi polisin yardımıyla götürebildi. Dilenci, güçlükle Zabıta Karakolu'na götürüldü.

Burada kimlik tespiti yapılan dilencinin üzerinden bir miktar kağıt para ve bozuk para çıktı. Zabıta ekipleri tarafından dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre işlem uygulandı.

Diğer taraftan, saldırgan tavırları ile zabıtaya zorluk çıkaran A.A. adlı dilencinin gasp, hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi suç kayıtlarının bulunduğu, korona virüs izni sayesinde cezaevinden çıktığı da öğrenildi. Dilencinin yakalanınca cebindeki bazı kağıt paraları yırtmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.