Cezayir Cumhurbaşkanı, 4 ay önce atadığı Maliye Bakanı'nı görevden aldı

Cezayir'de Maliye Bakanı Abdurrahman Raviye, yaklaşık 4 ay sonra Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından görevinden alındı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Başbakan Eymen bin Abdurrahman ile gerçekleştirdiği istişare sonrası Maliye Bakanı Raviye'yi görevden aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri'ni bakanlığın işlerini yürütmekle görevlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, 17 Şubat'ta Maliye Bakanı olarak atanan Raviye'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise herhangi bir gerekçeye yer verilmedi.

Raviye'nin, Merkez Bankası Başkanı Rüstem Fadli'nin görevinin sona ermesi ve 25 Mayıs'ta yerine Selahaddin Talib'in atanmasından kısa bir süre sonra görevinden alınması dikkati çekti.

Maliye Bakanı olarak görev yaparken başbakanlığa atanan Bin Abdurrahman'ın yerine gelen Raviye, 2017-2020 yıllarında da aynı görevi yürütmüştü.

Cezayir'de Haziran 2020'de Abdülaziz Cerad'ın kurduğu hükümette Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Bin Abdurrahman, 12 Haziran 2021'de yapılan erken genel seçimler sonrası bir süre hem Başbakan hem de Maliye Bakanı olarak görevini sürdürmüştü.