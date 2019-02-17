Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'nın Adaylığına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Cezayir'de Buteflika'nın Adaylığına Karşı Gösteriler Devam Ediyor

1 saat önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem aday olmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler bugün de devam etti.

Cezayir'de Buteflika'nın Adaylığına Karşı Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem aday olmasına tepki amacıyla düzenlenen gösteriler bugün de devam etti.

Buteflika'nın adaylığına tepkiler sadece ülke içindeki gösterilerle sınırlı kalmadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Cezayirli, 5. dönem adaylık karşıtı sloganlar attı ve gelecek hafta da gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Ülke içinde ise Kültür ve Demokrasi Birliği Partisi yaptığı yazılı açıklamada, resmi makamların gösteri düzenleme izni vermemesine rağmen, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılara karşılık veren pek çok kişinin farklı bölgelerde gösteri düzenlediğini ifade etti.

Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib ise mecliste yaptığı konuşmada, "Ülkenin içinde bulunduğu şartlarda her türlü desteğe, birleştirici söylemlere ve toplumu zaman ve enerji kaybına sebep olan hayali çatışmaların dışında tutmaya ihtiyacımız var." dedi.

Buteflika'nın seçim kampanyası müdürü Abdulmelik Sellal geçen perşembe yaptığı açıklamada, Buteflika'nın 5. dönem adaylığının gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde tepki görmediğini ifade etmişti.

Sellal, "Ülke içinde bunu kabul etmeyenler var ama bu sorun değil. Bu adama (Buteflika) ihtiyacımız var ve onun görevine devam etmesi için güçlü bir katılım olması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmalıyız." demişti.

Hükümet yanlısı partiler ve muhalifler çalışmalarını sürdürüyor

Gösterilerin sürdüğü ülkede, hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığı için 4 milyon imza toplayarak seçimlere hazırlanırken, muhalifler de ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Önde gelen muhalefet partileri, gelecek çarşamba Buteflika karşısında ortak bir aday çıkarma konusunu görüşmek üzere toplanacaklarını açıkladı.

Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayınlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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