Cezayir, Nice'daki saldırı sonrası İslam'ın terörizm ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Cezayir, Nice'daki saldırı sonrası İslam'ın terörizm ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi

30.10.2020 23:27
Cezayir, Nice'daki saldırı sonrası İslam'ın terörizm ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi, System.String[]

Cezayir, Fransa'nın Nice kentinde dün gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrasında "İslam ile terörizmin ilişkilendirilmesini" reddettiğini açıkladı.

Cezayir, Fransa'nın Nice kentinde dün gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrasında "İslam ile terörizmin ilişkilendirilmesini" reddettiğini açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in, Nice'daki terör saldırısını kınadığı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada Cezayir'in terörizm ile mücadele konusundaki tavrının "tutarlı ve açık" olduğu belirtilerek, "barış ve hoşgörü dini olan İslam'ın terörle ilişkilendirilmesinin reddedildiği" vurgulandı.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Nice'teki saldırı için "İslamcı terör saldırısı" ifadesini kullanmıştı.

Terörizm, Saldırı, Cezayir, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir, Nice'daki saldırı sonrası İslam'ın terörizm ile ilişkilendirilmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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