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- Cezayirli öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı seçimi protestosu

50 dakika önce

- Cezayirli öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı seçimi protestosuCEZAYİR - Cezayir'de öğrenciler, 12 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

- Cezayirli öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı seçimi protestosu

CEZAYİR - Cezayir'de öğrenciler, 12 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

Cezayir'de halk, 12 Aralık'ta sandık başına giderek ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçecek. Seçim öncesinde aylarca eylemlere sahne olan Cezayir sokakları, bu kez öğrencileri ağırladı. Yüzlerce üniversite öğrencisi, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Başkent Cezayir'de Şehitler Meydanı'nda toplanan öğrenciler, ellerinde Cezayir bayraklarıyla kent merkezine doğru yürüdü. Hükümet karşıtı sloganlar atan öğrenciler, seçimlerin organize edilmesi ve yeni anayasanın oluşturulması için geçiş döneminin tarafsız liderler tarafından yönetilmesini talep etti.

Eski Cezayir lideri Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez seçime gireceğini açıklamasından sonra ülke genelinde 22 Şubat'ta protestolar başlamıştı. Haftalarca süren protestoların ardından 20 yıllı aşan iktidarının ardından 2 Nisan'da istifasını sunan Buteflika'nın yerine Abdulkadir bin Salih göreve gelmişti. Bin Salih'in geçici olarak göreve gelmesi ve seçim tarihini 4 Temmuz olarak açıklamasına rağmen protestolar devam etmişti. Ancak Anayasa Konseyi, yeterli kriterleri taşıyan adayların bulunmaması nedeniyle 4 Temmuz'daki seçimlerin iptal edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerce, seçim tarihi belli olmuştu. Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Cezayir halkını 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

- Cezayirli öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı seçimi protestosu

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
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