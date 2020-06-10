CHP Bayat İlçe Başkanı Üstün, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

CHP Bayat İlçe Başkanı Üstün, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün'ün (78) yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün'ün (78) yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Üstün'ün yakalandığı hastalık dolayısıyla bir süredir Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve Kovid-19'a bağlı olarak solunum yetmezliği dolayısıyla dün yaşamını yitirdiği öğrenildi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, sosyal medya hesabından "Bayat İlçe Başkanımız Mehmet Ali Üstün'ü maalesef koronavirüsten dolayı kaybettik. Sevgili hocam ışıklar içinde uyu. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu. Üstün'ün cenazesinin bugün ilçe merkezinde defnedileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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