CHP'den gülümseten salgın önleme teklifi - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde tartışmaların odağındaki Türk Tabipler Birliğini ziyaretinde yaptığı salgın önlemi teklifiyle herkesi şaşırttı.

Dünyanın övdüğü Türkiye'deki korona virüs önlemlerini yeterli bulmayan Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde her oyunda yeni destek açılarak salgının önleneceğini idda etti.

Salgının sürdüğü, sağlık çalışanlarının canını ortaya koyduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun hangi maksatla söylediği anlaşılamayan sözleri sosyal medyada espri konusu oldu.

AK Partili Bülent Turan "Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın" dedi. Türk Tabipler Birliği ise Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyareti sırasında ortaya attığı bu ilginç teklifin vatandaşı virüsten koruyup korumayacağı konusunda hiçbir açıklama yapmadı.

(İHA)