Ahmet Akın: "Kendi Elektriğini Üreten Yatırımcılar, Ürettiği Fazla Elektriği Bedava Olarak Sisteme Aktarmak Zorunda Bırakıldılar"

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK'nın lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yönetmelik değişikliğini; "Kendi elektriğini üreten yatırımcılar, ürettiği fazla elektriği bedava olarak sisteme aktarmak zorunda bırakıldılar. Yani parasını verip tesisi kuran yatırımcı fazla elektrik üretir ise bu elektriği bedava olarak sisteme verecek. Bu ne demektir? Üretme demektir. Üretirsen seni cezalandırırım demektir. Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güneş enerjisinden üretilen üretim fazlası elektrik YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süreyle satın alınmasına karar verilmişken bugün ne değişmiştir? Ey iktidar, aklınız neredeydi?" sözleriyle eleştirdi.

Resmi Gazete'nin perşembe günkü sayısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) lisanssız elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik hesabına yönelik bir karar yayınlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, kararı değerlendirdi. Akın, lisanssız elektrik üretimi yapan tesislerin, üretim fazlasını ana sisteme aktarmak zorunda kalacağını söyledi.

Akın, EPDK'nın plansız ve öngörüsüz olduğunu ifade ederken, AKP iktidarının 9 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın işaret ederek; "Güneş enerjisinden üretilen üretim fazlası elektrik YEKTEN kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süreyle satın alınmasına karar verilmişken bugün ne değişmiştir? Ey iktidar, aklınız neredeydi?" diye sordu.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"EPDK, BAĞIMSIZ BİR KURUM OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ: EPDK, tüm uyarılarımıza rağmen sektöre yeni bir darbe vuran elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. AK Parti ilçe başkanlığı çalışmalarını kusursuzca yürüten EPDK, bağımsız, düzenleyici, denetleyici bir kurum olmadığı bir kez daha göstermiştir.

ÜRETME, ÜRETİRSEN SENİ CEZALANDIRIRIM DEMEKTİR: Kendi elektriğini üreten yatırımcılar, ürettiği fazla elektriği bedava olarak sisteme aktarmak zorunda bırakıldılar. Yani parasını verip tesisi kuran yatırımcı fazla elektrik üretir ise bu elektriği bedava olarak sisteme verecek. Bu ne demektir? Üretme demektir. Üretirsen seni cezalandırırım demektir.

EY İKTİDAR, AKLINIZ NEREDEYDİ: Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile güneş enerjisinden üretilen üretim fazlası elektrik YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süreyle satın alınmasına karar verilmişken bugün ne değişmiştir? Ey iktidar, aklınız neredeydi? Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ki bugün 3 yıl önce alınan bu karardan geri adım atılmıştır.

BAKANLIK SEYİRCİ KALIYOR: EPDK, plansız ve öngörüsüz mevzuat değişiklikleri ile enerji piyasasını kaosa sürüklüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bütün bunlara seyirci kalıyor. Türkiye'de enerji buhranını derinleştirecek kararlar almaya da hem EPDK hem Enerji Bakanlığı hem de AK Parti iktidarı devam ediyor.

ENERJİ BUHRANI YAŞANIYOR: EPDK yenilenebilir enerji sektöründeki milyonlarca lira yatırımın adeta çöp olmasına neden olacak bir adım atmıştır. Öngörüsüz, plansız bir enerji yönetim anlayışı ile yapboz tahtasına dönüştürülen enerji sektörü, üreticisinden tüketicisine isyan ediyor. Elektrik üreticisi, AK Parti iktidarının yanlış politikaları sonucu maliyetlerin artışından, tüketicilerimiz ise her ay gelen kabarık faturalar ve ardı arkası kesilmeyen zamlardan yoğun bir şekilde enerji buhranını yaşıyor.

ENERJİYİ YÖNETEMEYEN EKONOMİYİ VE TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ: Ne EPDK ne Enerji Bakanlığı ne de AK Parti iktidarı çözüm üretmiyor. İktidarın enerji yönetimi bu olumsuzlukları düşünmeden yarattığı sistem ve kurallar yüzünden bugün Türkiye'yi enerji buhranına, enerji darboğazına sokmuş durumdadır. Unutmayalım, enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi ve Türkiye'yi yönetemez."