CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti ile ittifaka kapıyı kapatmadı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti ile ittifaka kapıyı kapatmadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti ile ittifaka kapıyı kapatmadı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın 15 Ekim'de yapılacak Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimi için YENİ Parti ve DEM Parti'ye ortak aday çağrısında bulunmasının ardından gözler partiler arasındaki olası iş birliğine çevrildi. CHP ile YENİ Parti arasında Türkiye genelinde ittifak kurulup kurulamayacağı sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerin ortak konularda bir araya gelebileceğini belirterek iş birliği ihtimaline kapıyı kapatmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ile YENİ Parti arasında olası ittifaka ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Partilerin ortak aday belirleyebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, siyasi iş birliklerinin doğal olduğunu ifade etti.

YENİ PARTİ VE DEM PARTİ'YE ORTAK ADAY ÇAĞRISI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimi öncesinde YENİ Parti ve DEM Parti'ye ortak aday çağrısında bulundu. Sarı'nın çağrısı, belediyeler birliğindeki seçimle sınırlı bir iş birliğinin ötesinde, partiler arasında daha geniş kapsamlı bir ittifak kurulup kurulamayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle CHP ile YENİ Parti'nin Türkiye genelinde ortak hareket edip etmeyeceği merak konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAK SORUSU

CHP ile YENİ Parti ve DEM Parti arasındaki olası iş birliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu'na şu soru yöneltildi: “YENİ Parti ve DEM Parti'ye yapılan ortak aday çağrısı, CHP ile bir iş birliğinin işaret fişeği olabilir mi?”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yanıtında siyasi partilerin belirli konularda ortak hareket etmesinin doğal olduğunu vurguladı.

"PARTİLER İTTİFAK YAPABİLİR"

KRT canlı yayınına konuk olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olası ittifaka ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “İyi ve doğru olan şeyler konusunda partiler ittifak yapabilir. Bu gayet doğaldır. Partiler yan yana gelir, oturur, konuşur. Bir aday belirlenebilir, ortak görüşler ortaya çıkabilir. Bunlar siyasetin doğasında olan şeyler.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti ile ittifaka kapıyı kapatmadı
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