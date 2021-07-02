CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "Sivas olaylarının 28. yılı" mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1993'te yaşanan Sivas olaylarıyla ilgili, "Bunun gibi büyük trajedilerin üstesinden gelmenin tek yolu, halk olarak bir araya gelmek ve hep birlikte 'artık kimse bunu bize yapamayacak' dememizden geçiyor. İşte o zaman bu enkazın ateşi sönecek ve dumanı dahi tütmeyecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Madımak Oteli'ndeki olaylara ilişkin video mesaj paylaştı.

"Madımak'ın ateşi 28 yıldır sönmüyor. 35 kişi katledildi." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, olaylarda, aydın, sanatçı ve otel görevlilerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yıllar geçmesine rağmen hala kimsenin bu enkazı yerinden kaldırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yıllar geçtikçe Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'i daha da çok özlüyoruz. Aslında bu katliam, tedavisi ihmal edilmiş iltihapların sonucuydu ve maalesef bu iltihaplar bugün bile hala temizlenmiş değil. Bunun gibi büyük trajedilerin üstesinden gelmenin tek yolu, halk olarak bir araya gelmek ve hep birlikte 'artık kimse bunu bize yapamayacak' dememizden geçiyor. İşte o zaman bu enkazın ateşi sönecek ve dumanı dahi tütmeyecek. Kendimi her sene 2 Temmuz'da o otelde, o kabusun içinde yeniden buluyorum. Bu sönmeyen, söndürülemeyen ateş, acımasız hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları yaratmaya devam ediyor."

Türkiye'nin bu gibi trajedilerden kurtulması için felaketin kayıp temellerinin tümüyle ortaya çıkarılması, onlarla yüzleşilmesi ve "bir daha asla" demeyi bilmek gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bunu da milletçe el ele yapmamız gerekiyor. Yapamazsak ileride torunlarımız bizi yargılayacak. Bugün geçmişinde sorun yaşamış ülkelerin gençleri, kendi atalarını yargıladıkları, eleştirdikleri gibi bizi de torunlarımız eleştirecek. 'Buna nasıl izin vermişler, nasıl bununla yüzleşmemişler' diyecekler. Onlara yük olarak bu mirası bırakamayız. Müze yapmamız ve yüzleşmemiz zaten bizim görevimiz. Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye, daha demokrat bir Türkiye, farklılıkları seven bir Türkiye bırakmamız bizim sorumluluğumuz. Bir kez daha bu felakette hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."