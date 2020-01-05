CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mustafa Erten yeniden seçildi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Mustafa Erten ve Hidayet Aygün başkanlık için yarıştı.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, kongrede yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ise sonuçların partiye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kongrede oyların 79'unu alan Mustafa Erten Merkez İlçe Başkanı seçildi. Hidayet Aygün ise 77 oy aldı.

Erten, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, tebrikleri kabul etti.

Kongreye, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İYİ Parti İl Başkanı Dursun Doğan ve çok sayıda partili katıldı.