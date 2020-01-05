CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı

6 saat önce

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mustafa Erten yeniden seçildi.

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı, System.String[]

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı'na Mustafa Erten yeniden seçildi.

Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Mustafa Erten ve Hidayet Aygün başkanlık için yarıştı.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, kongrede yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ise sonuçların partiye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kongrede oyların 79'unu alan Mustafa Erten Merkez İlçe Başkanı seçildi. Hidayet Aygün ise 77 oy aldı.

Erten, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, tebrikleri kabul etti.

Kongreye, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İYİ Parti İl Başkanı Dursun Doğan ve çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Karabük Merkez, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Erdoğan Kanal İstanbul konusunda gönlünde yatanı açıkladı: Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmasını arzu ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz

Son Dakika Haberleri
02:00 İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti - Son Dakika
01:59 İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika
01:48 İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili aldığı kararı iptal etti - Son Dakika
01:43 Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
01:40 Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 02:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Karabük Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]