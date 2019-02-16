CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Partisinden İstifa Etti

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CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor