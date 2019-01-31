Son Dakika Haberleri: Christian Luyindama, İstanbul'a Geldi

Christian Luyindama, İstanbul'a Geldi

1 saat önce

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Christian Luyindama, sözleşmenin son detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Christian Luyindama, İstanbul'a Geldi, System.String[]
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Christian Luyindama, sözleşmenin son detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Belçika'nın başkenti Brugge'den kalkan uçakla saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Christian Luyindama'yı çok sayıda taraftar ve kulüp yetkilileri karşıladı. Taraftarlar, 25 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncunun lehine tezahüratlarda bulunurken, meşaleler yakarak yeni transferin sevincini yaşadı. Luyindama kendisi için ayarlanan özel bir araç ile havalimanından ayrıldı. Taraftarlar, Luyindama havalimanından ayrıldıktan sonra 'İmparator Fatih Terim' şeklinde tempo tuttu.

Galatasaray'ın saat 00.00'a kadar Luyindama'yı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Luyindama'nın havalimanından görüntüleri

Taraftarlardan detaylar

Genel detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:38 Kaynak: DHA

Brugge, Belçika, Galatasaray, İstanbul, Spor
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