Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

6 saat önce

Adana'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan bir kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı, System.String[]

Adana'da Sevgililer Günü'nde çiçek alan bir kadının cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalıp kayıplara karıştıktan sonra yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Ümmü Gülsüm Y. (19) Sevgililer Günü'nde alışverişe çıktı. Ümmü Gülsüm Y. bir çiçekçiden çiçek almak isterken yanından geçen iki şahıstan biri, genç kadının cebindeki cep telefonunu alıp uzaklaştı.


Genç kadın bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.


Polis çevredeki güvenlik kameralarına inceleyerek zanlıların Zeki A. (20) ve Murat S.(21) olduğunu belirledi. Bu tespitin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelileri evlerine yaptıkları baskında gözaltına aldı.


Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Sevgililer Günü, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında bilirkişi raporu açıklandı
Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu "Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza!

Son Dakika Haberleri
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!
15:52 Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 16:33:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçek alan kadının telefonunu çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]