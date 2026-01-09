Çiftçilere Haciz Uyarısı: Tarım Krizde

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün 2026 yılına icralarla girdiğini belirterek, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin traktörlerine, tarlalarına ve ahırlarındaki hayvanlara kadar haciz geldiğini açıkladı. Gürer, "İcra daireleri adeta birer tarım makina pazarına dönüştü. İktidar bu feryadı duymalı, hacizler derhal durdurulmalıdır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, tarım sektörünün 2026 yılına da sorunlarla girdiğini belirterek, borçlarını çevirmekte zorlanan tarım kesiminin giderek daraldığını ifade etti. Gürer, 2025 yılını olumsuz ekonomik koşullar altında geçiren çiftçilerin, 2026 yılının ilk günlerinde de traktör, tarla ve hayvanlarına icra işlemi başlatıldığını açıkladı.

Gürer, adını açıklamadığı bir ilçede 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen bilirkişi incelemesine dikkat çekerek, yaşananların tarım sektöründeki derin krizin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha yılın sekizinci gününde bilirkişi heyeti ahırlara girip hayvan sayıyor. Rapordaki ifade her şeyi özetliyor. 'Hayvanların genel sağlık durumları orta seviyede olup, yer değişimi ve hava şartlarından dolayı kilo verdikleri görülmüştür.' İcra kıskacındaki hayvan bile stresten eriyor. Toplamda 1 milyon 37 bin lira değer biçilen bu hayvanlar, bir üreticinin alın teri ve geleceğidir. Buzağılar daha büyümeden icra dairesinin satış listesine düşmüş durumda. Bu, tarım için zor bir dönemin habercisi. Lüleburgaz'da icra kıskacına alınan üretimden gelen acı tabloda, 2026 yılının ilk haftasında toplam 20 adet büyükbaş hayvan haraç mezat satışa çıkarıldı. Bilirkişi raporlarına yansıyan detaylara göre, satış listesinde ağırlıkları 215 ile 300 kilogram arasında değişen 13 adet düve ve erkek dana ile 7 adet buzağı bulunuyor."

Gürer, 8 Ocak 2026 itibarıyla icradan satışa çıkarılanların listesinin, tarımdaki sorunların belgesi olduğunu belirterek, "İcra konusu varlık miktarı; tarla 5 bin 870, bağ 455, traktör 72, tarım makinesi 52, samanlık ve besi damı 27. Bu rakamlar sadece birer istatistik değil, tarımdan kopanların varlığıdır" dedi.

"Üreticiyi toprağına küstürdünüz, hayvanını elinden aldınız"

"Tarımı bitirmek değil tarımı desteklemek için önlem alın kanun teklifimiz mecliste borç erteleme ve icra durdurma kanun tekliflerimizi meclis gündemine alın" diyen Gürer, şöyle devam etti:

"2025 yılı çiftçi için 'kayıp yıl' olmuştu, 2026 ise tarım kesimi beklentisi verimli bir olması idi. Yıla bankalar kredi alacak çiftçiye Bağkur borcun varsa önce onu öde gel diyerek çiftçi krediye erişimininde önü kesiliyor. Ürün için Girdi maliyeti katlıyor. Bu arada icralar da erteleyin dememize rağmen sürüyor. 5 bin 870 tarla icralık olur mu? 72 traktör yediemin otoparklarında çürümeye terk edilir mi? Üreticiyi toprağına küstürdünüz, hayvanını elinden aldınız. Ahırdaki ineği, tarladaki traktörü satarak bu ülkeyi doyuramazsınız. İcra daireleri adeta birer tarım makina pazarına dönüştü. İktidar bu feryadı duymalı, hacizler derhal durdurulmalıdır. Tarımı ithalata bağlı kılmak doğru bir yol değil. Üreticiye besiciye destek verin. Bankaya kredi almaya giden çiftçiye besiciye git Bağkur prim borcunu öde gel yoksa kredi yok ne demek. Üretimdeki çiftçi besiciye bu eziyet neden?"