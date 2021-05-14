ÇİFTÇİNİN 4 YIL ÖNCE BULDUĞU 1700 YILLIK KÜP MÜZEYE KALDIRILDI - Son Dakika

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Ömer Çiçek'in (42), 4 yıl önce tarlasına yonca ekerken bulup, evinin bahçesinde koruduğu Roma dönemine ait 1700 yıllık küp, müzeye kaldırıldı.

Yeşilhisar Mahallesi Kovalı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çiçek, 20 Haziran 2017'de tarlasına yonca ekerken traktörünün pulluğuna küp takıldı. Çiçek, yetkililere haber verdi. Gelen jandarma ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 400 kilo ağırlığındaki küp, bulunduğu yerden çıkarıldı. Roma dönemine ait küp, daha sonra Çiçek'e yediemin olarak teslim edildi. Çiçek, bunun üzerine küpü evinin bahçesinde korumaya başladı.

DHA'nın çiftçi Ömer Çiçek'in bulduğu küpü evinin bahçesinde koruması nedeniyle yaptığı haber çalışmasının ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, küpü teslim alarak Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.

'1700 YILLIK BİR KÜP'

Çiftçi Çiçek, küpü yonca ekimi yaparken bulduğunu söyleyerek, Sonrasında jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma ekiplerinin eşliğinde küpü tarladan çıkardık. Kayseri Müze Müdürlüğü ekipleri de gelerek, yerini tespit ettiler. Bu Roma dönemine ait 1700 yıllık bir küp. Buna tahıl küpü diyorlar. Bunu geçmişte saklama kabı olarak kullanıyorlarmış. İçinde hububat varmış. Küpün 165 santimetre boyu var. Çapı da 2 metre civarında dedi.