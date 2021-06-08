"Çiftlik Bank" davasında 4 firari sanık hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmedildi - Son Dakika

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu, Amerika'da bulunan müvekkilinin istinabe yoluyla dinlenmesini talep etti.

Sanıklar Hakkı Cangül ile Faruk Cangül'ün avukatı İdris Efendioğlu da müvekkillerinin banka hesabına konulan tedbirin, banka kredisini ödemek amacıyla kaldırılmasını istedi.

Söz verilen diğer sanık avukatları da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın firari sanıkları Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Kaya ve Cengiz Samur hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi.

Bir kısım sanıklar hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde verilen adli kontrol kararının devamına hükmeden heyet, Amerika'da bulunan firari sanık Cengiz Samur'un istinabe yoluyla dinlenmesi talebini de reddetti.

Heyet, sanık avukatlarının banka hesapları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepleri de reddederek, duruşmayı eylül ayına erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4'ü firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan on dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanığın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart 2020'de görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kayıt edilmesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, ayrı esas üzerinden görülen davada, 28 sanığın üzerine atılı suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.