Çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi - Son Dakika

Çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı.

Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.

Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

Çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Adli Tıp, Pozantı, Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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