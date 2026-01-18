Çin, ABD Gemilerini Yakın Takibe Aldı

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan Boğazı'ndan geçen ABD'ye ait iki gemiyi yakın takibe aldı. Taiwan Boğazı'na cuma günü giriş yapan gemiler boğazı cumartesi günü terk etti.

Komutanlık Sözcüsü Xu Chenghua, komutanlığın gerektiğinde müdahale edip süreci yönetmeleri için iki geminin hareketlerini izleyip takip etmek üzere deniz ve hava kuvvetlerine ait birimleri görevlendirdiğini belirtti.

Xu, gemilerin ABD güdümlü füze destroyeri USS John Finn ve oşinografik araştırma gemisi USNS Mary Sears olduğunu söyledi.

Sözcü komutanlığın, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumak için yüksek alarmda olduğunu ifade etti.