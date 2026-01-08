Çin-Afrika Ticaretinde Hızlı Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çin-Afrika Ticaretinde Hızlı Büyüme

08.01.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Hasan Aydın, Çin'in Afrika'daki ekonomik etkisi ve artan ticaret hacmini değerlendirdi.

Şanghay Üniversitesinde Afrika-Çin ilişkileri üzerine araştırmalar yapan Dr. Hasan Aydın, Çin'in Afrika'daki artan ekonomik ve ticari varlığının, kıta üzerindeki uluslararası rekabeti ve diğer aktörlerin Afrika politikalarını dönüştürmeye başladığını belirtti.

Dr. Aydın, Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Ticaretin yapısının ve hacmindeki artışın Çin-Afrika ilişkilerinin temel dinamiklerini ortaya koyduğunu söyleyen Aydın, bu hacmin 2000'li yılların başında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Hasan Aydın, "2008'de Çin ile Afrika ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacmi tarihte ilk kez 100 milyar doları aştı." dedi.

Çin'in Afrika ile ticaretinde 2009'da ABD'yi geride bıraktığını belirten Aydın, artık Afrika'nın en büyük ticaret ortağı konumuna gelen Çin'in, bugüne kadar bunu koruduğunu söyledi.

Çin-Afrika ticaretinde hızlı yükseliş

Dr. Aydın, 2013'te ticaret hacminin yeniden ikiye katlandığını ifade ederek "200 milyar doların üzerine çıktı. Takip eden yıllarda zaman zaman dalgalanmalar olsa da genel artış eğilimi sürdü." diye konuştu.

Bu rakamın 2024'te 295 milyar dolar olduğunu belirten Aydın, rakamların Çin'i Afrika ile ticarette diğer aktörlerden belirgin biçimde ayırdığına işaret ederek "2024'te Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan yaklaşık 100 milyar dolar, ABD 72 milyar dolar, Türkiye ise 40 milyar dolar civarında bir ticaret hacmine sahipti." ifadelerini kullandı.

Aydın, bütün olarak Afrika'yla 350 milyar dolardan fazla ticaret hacmine sahip Avrupa Birliği (AB) hariç tutulduğunda, tablonun daha net görüldüğünün altını çizerek "Çin, devletler nezdinde en yakın rakibine neredeyse üç kat fark atmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Ticaretin yalnızca hacimle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Hasan Aydın, şöyle devam etti:

"Çin'in Afrika ile ticareti aynı zamanda oldukça çeşitlenmiş durumda. Diğer ülkeler genellikle enerji, tarım veya doğal kaynaklar gibi sınırlı sektörlere odaklanırken, Çin neredeyse tüm Afrika ülkeleriyle daha geniş ve sürekli artan bir ticaret yürütüyor."

Ticaret dengesi Çin lehine

Hasan Aydın, 2024 ithalat ve ihracat verilerine göre 295 milyar dolarlık ticaret hacminin 117 milyar dolarının Çin'in Afrika'dan yaptığı ithalattan, 178 milyar dolarının ise Afrika'ya yaptığı ihracattan oluştuğuna dikkati çekerek "Bu da Çin lehine 60 milyar doları aşan bir ticaret fazlası anlamına geliyor." dedi.

Çin'in Afrika'dan ithalatında doğal kaynak zengini ülkelerin öne çıktığını anlatan Aydın, bu hususta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Güney Afrika, Gine ve Zambiya gibi ülkelerin ön plana çıktığını aktardı.

Aydın, Afrika ülkelerinin "Çin'in iki temel ihtiyacı olan doğal kaynaklar ve ürünlerini satabileceği pazarların" her ikisini de barındırdığını söyledi.

Çin'in Afrika ülkelerine ağırlıklı olarak makine, elektronik ürünler, taşıtlar, tekstil ve çelik gibi daha işlenmiş ve katma değeri yüksek ürünler sattığını belirten Dr. Aydın, bunun ticaret dengesine yansıdığına işaret ederek "Ham kaynak ithalatına karşılık daha katma değerli ürünlerin ihraç edilmesi, ticaret fazlasının Çin lehine sonuçlanmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Afrika'da artan Çin varlığı rekabeti derinleştiriyor"

Aydın, Çin'in Afrika'da artan ekonomik varlığının uluslararası düzeyde rekabet yarattığına işaret ederek "Çin, Afrika'da ekonomik alanını genişlettikçe diğer aktörler aynı hızda karşılık veremiyor. Bu da zaman zaman Çin'e yönelik eleştirilerin artmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin Çin'in Afrika'daki varlığını sadece ekonomik mesele olarak değil, nüfuz meselesi olarak da gördüğünü kaydetti.

Aydın, "Çin, Batılı ülkelerin aksine altyapı yatırımları, krediler veya ticari ilişkiler için demokrasi, insan hakları ya da iyi yönetişim gibi siyasi ön koşullar ileri sürmüyor." diye konuştu.

Batılı ülkelerin bu tür koşullarının Afrika'da zaman zaman iç işlerine müdahale algısı yarattığını vurgulayan Aydın, "Bu durum süreçleri ağırlaştırabiliyor ve Afrikalı liderler nezdinde olumsuz algılara yol açabiliyor." dedi.

Hasan Aydın, Çin'in ise daha teknik ve pragmatik bir yol izlediğini belirterek "Çin, bu ön koşulları iç işlerine karışma olarak görüyor ve ilişkilerini daha çok karşılıklı çıkar vurgusu üzerinden yürütüyor." ifadesini kullandı.

Bunun, Afrika ülkelerince daha cazip bulunduğunu ifade eden Aydın, "Bu nedenle Çin, Afrika ülkeleri ve liderleri nezdinde daha fazla teveccüh görüyor ve bu da Çin'in kıtadaki varlığının artmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.

Aydın, bu durumun Batılı ülkeler tarafından da fark edilmeye başlandığına işaret ederek "Son dönemde Batılı aktörlerin bazı ön koşulları yumuşatma eğilimine girdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa gibi geleneksel aktörlerin Çin'e yönelik daha eleştirel bir tutum sergilediğini aktaran Aydın, "Çin'in artan ticaret hacmi ve altyapı projeleri, bu ülkelerin geleneksel nüfuz alanlarını sınırlandırabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Batı dışı aktörler için Çin referans noktası"

Aydın, Batı dışı aktörler açısından ise farklı bir tablo olduğuna dikkati çekerek "Hindistan, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Brezilya gibi aktörler için Çin'in Afrika'daki varlığı bir tehditten ziyade referans noktası olarak görülebiliyor." dedi.

Bu ülkelerin Afrika ile ilişkilerinde ön koşullar yerine esnek ve tematik yaklaşımlar benimsediğini belirterek "İnsani diplomasi, kültürel bağlar, esnek ticaret ve sektörel yatırımlar bu aktörlerin öne çıkan araçları arasında yer alıyor." diye konuştu.

Hasan Aydın, Çin'in varlığının uluslararası finans kuruluşları açısından da etkiler oluşturduğunu, şu ifadelerle anlattı:

"Çin'in koşulsuz ve uzun vadeli altyapı finansmanı sunması, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşların Afrika'daki etkisini zayıflatabiliyor."

Angola örneğini veren Aydın, "Angola, iç savaş sonrası dönemde Batılı finans kuruluşlarıyla kredi görüşmeleri yürütürken Çin'in daha uzun vadeli, düşük faizli ve koşulsuz kredilerine yöneldi." dedi.

Akademisyen Dr. Hasan Aydın, Çin'in Afrika'daki varlığının daha geniş bir dönüşüme işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çin'in Afrika'daki ekonomik ve siyasi nüfuzu arttıkça diğer aktörler de kıtaya yönelik politikalarını yeniden şekillendirmek zorunda kalıyor. Çin'in Afrika'daki artan ekonomik varlığı bir nevi Afrika üzerindeki uluslararası rekabette de dönüştürücü etki yapmaya başlamış durumda."

Kaynak: AA

Hasan Aydın, Ekonomi, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin-Afrika Ticaretinde Hızlı Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK’ya sevk etti Tanıdık isimler de var TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada Bir acı haber geldi Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda yangın paniği: Bina tahliye edildi Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yangın paniği: Bina tahliye edildi
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın ’’Zina’’ sözlerine büyük tepki var Hakkında soruşturma başlatılan avukatın ''Zina'' sözlerine büyük tepki var

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:22
Tam 70 milyon euro istediler Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
10:11
Süper Kupa öncesi alarm Kritik uyarı geldi, taraftarlar ’’Maç başka yerde oynansın’’ diyor
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
09:45
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı İşte başvuru şartları
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:17:20. #7.11#
SON DAKİKA: Çin-Afrika Ticaretinde Hızlı Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.