Çin'de Sürücüsüz Araç Üreten Şirkete Taksi Lisansı Verildi - Son Dakika
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Çin'de Sürücüsüz Araç Üreten Şirkete Taksi Lisansı Verildi

26.04.2022 12:52
Çin'de Sürücüsüz Araç Üreten Şirkete Taksi Lisansı Verildi

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde kurulan otonom araç start-up şirketi Pony.ai, ülkede sürücüsüz otomobiller için taksi lisansı alan bu türdeki ilk şirket oldu.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde kurulan otonom araç start-up şirketi Pony.ai, ülkede sürücüsüz otomobiller için taksi lisansı alan bu türdeki ilk şirket oldu. Şirket, bu lisansla Mayıs ayından itibaren şehrin Nansha bölgesinde 800 kilometrekareden fazla bir alanda 100 sürücüsüz aracı taksi olarak kullanma hakkına sahip olduklarını bildirdi. Şirket, benzer hizmetleri gelecek yıl Çin'in iki büyük şehrinde daha başlatmayı planlıyor.

Start-up şirketine 2021'in sonlarında Beijing'de sürücüsüz araçların ticari denemelerini başlatabilmesi için yetki verilmişti. Pony.ai, Çinli teknoloji devi Baidu ile birlikte, ülke genelinde bu tür pilot uygulamalar başlatmasına izin verilen ilk şirketler arasında yer alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Pekin, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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