Çin'de Uyuşturucu Davalarında Keskin Düşüş

02.02.2026 16:36
Çin'de uyuşturucu davaları 2025'te %33 azaldı, mahkemeler etkili yönetişim uyguladı.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'de son yıllarda uygulanan sıkı mücadele çalışmaları ve yürütülen etkin yönetişim sayesinde geçtiğimiz yıl uyuşturucu ile ilgili davaların sayısında keskin düşüş yaşandı.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin genelindeki birinci derece mahkemelerde 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33'ün üzerinde düşüşle toplam 23.732 uyuşturucu davası sonuçlandırıldı.

Yüksek Halk Mahkemesi ülkede söz konusu suçların ciddi şekilde cezalandırılmasına öncelik veriyor. Ülke genelindeki ilk derece mahkemelerde 2023'ten 2025'e kadar 93.000 uyuşturucu davası karara bağlanırken, 133.000 sanık mahkum edildi. Sanıkların yüzde 20'si beş yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırıldı. Aynı dönemde tüm davalarda verilen hapis cezalarının çok daha az olması dikkat çekti.

Yüksek Halk Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Liu Weibo, Çin'de son yıllarda yeni tür uyuşturucu davalarının sayısının arttığını ve bunun ülkedeki uyuşturucu kullanımı alışkanlıklarında önemli bir yapısal değişimi yansıttığını söyledi.

Yüksek Halk Mahkemesi, tıbbi kullanım amaçlı anestezikler ve psikoaktif maddeler gibi uyuşturucularla ilgili yeni tip davalarda, sadece suç faaliyetlerine karşı ciddi cezalar uygulamakla kalmadı, aynı zamanda Çin halkının meşru ilaç ihtiyaçlarını korumaya da özen gösterdi.

Yüksek Halk Mahkemesi halkın özellikle de gençlerin uyuşturucu hakkında daha iyi bilgiye sahip olması ve ona karşı koyabilmeleri için altı tipik uyuşturucu davasını ayrıntılı olarak anlatan bir belge de yayımladı.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

