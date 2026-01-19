Çin'den ABD'ye Grönland Uyarısı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Çin'den ABD'ye Grönland Uyarısı

19.01.2026 12:57
Çin, ABD'yi Grönland konusunda 'tehdit' söylemini bırakmaya çağırdı.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Grönland konusundaki tutumlarını defaatle dile getirdiklerini belirterek, ABD'ye sözde "Çin tehdidi" söylemini kendi çıkarları uğruna bahane olarak kullanmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Pazartesi günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulayacakları yönündeki duyurusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası hukukun, mevcut uluslararası düzenin temelini oluşturduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Trump cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland konusu nedeniyle 1 Şubat'tan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edecekleri tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmuştu. Bu vergiyi 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e yükselteceklerini belirten Trump, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanıncaya kadar bu vergilerin yürürlükte kalacağını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Grönland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

13:17
