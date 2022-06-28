Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz

28.06.2022 18:06
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'ye, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya uyması ve Taiwan ile yapılacak her türlü resmi temasa son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'ye, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya uyması ve Taiwan ile yapılacak her türlü resmi temasa son vermesi yönünde çağrıda bulundu. Zhao açıklamayı, olağan basın toplantısında, 21. Yüzyıl Ticareti'ne ilişkin sözde ABD-Taiwan Girişimi hakkındaki soru üzerine yaptı. Sözcü, "Çin, egemenlik ve resmi nitelikte anlaşmaların müzakere edilmesi veya yapılması da dahil olmak üzere, Çin ile diplomatik bağları olan ülkeler tarafından Taiwan bölgesiyle her türlü resmi temasa kesinlikle karşı çıkıyor. Bu tutum daimi ve açıktır" dedi.

Dünyada tek bir Çin olduğunun ve Taiwan'ın da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Zhao, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu belirtti. Sözcü, ABD'nin tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirinin koşullarına uyması, Taiwan ile her türlü resmi teması durdurması, egemenlik ve resmi nitelikteki anlaşmaların müzakere edilmesi veya yapılmasına son vermesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermekten kaçınması gerektiğini bildirdi. Zhao ayrıca, "Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, ABD desteğiyle bağımsızlık talep edebilecekleri düşüncesinden bir an önce vazgeçmeleri gerektiğini açıkça belirtmek isteriz, zira ne kadar hırslı olurlarsa başarısızlıkları o kadar acı olur" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'yi Taiwan ile Resmi Temasları Durdurmaya Çağırıyoruz - Son Dakika

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