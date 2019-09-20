Son Dakika Haberleri: Çin heyeti, Vali Karahan'ı ziyaret etti
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Çin heyeti, Vali Karahan'ı ziyaret etti

30 dakika önce

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Eyaleti Hükümet Genel Sekreter Yardımcısı Zhang Zhıjun, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti.

Çin heyeti, Vali Karahan'ı ziyaret etti, System.String[]

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Eyaleti Hükümet Genel Sekreter Yardımcısı Zhang Zhıjun, Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin turizm bölgelerinde incelemelerde bulunmak, sağlık turizmi hakkında bilgiler almak ve Çin - Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Zhang Zhıjun başkanlığındaki bir heyet kente geldi.

Vali Karahan'ı ziyaret eden heyete Denizli'nin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler verildi.

Karahan, ziyaretin anısına Zhang Zhıjun'a Yatağan kılıcı hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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