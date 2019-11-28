Son Dakika Haberleri: "Çın Sabahta" oyunu izleyiciyle buluştu
Son Dakika Magazin 'Çın Sabahta' oyunu izleyiciyle buluştu - Son Dakika Magazin

"Çın Sabahta" oyunu izleyiciyle buluştu

6 saat önce

Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşti.

Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşti.


Hülya Karakaş ile Ayşe Günyüz Demirci'nin rol aldığı oyunda toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün yanı sıra insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri işleniyor.


Eser, yarın ve 30 Kasım ile 4-7 Aralık arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 18-21 Aralık'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 25-28 Aralık'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.

Hülya Karakaş, Haldun Taner, Kadıköy, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 
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