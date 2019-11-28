"Çın Sabahta" oyunu izleyiciyle buluştu

Nezihe Meriç'in yazdığı, Hülya Karakaş'ın yönettiği oyun, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleşti.



Hülya Karakaş ile Ayşe Günyüz Demirci'nin rol aldığı oyunda toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsünün yanı sıra insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri işleniyor.



Eser, yarın ve 30 Kasım ile 4-7 Aralık arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 18-21 Aralık'ta Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, 25-28 Aralık'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izlenebilecek.