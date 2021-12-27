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Çin, Sincan'daki üst düzey parti yetkilisini değiştirdi - Son Dakika

Çin, Sincan'daki üst düzey parti yetkilisini değiştirdi

27.12.2021 17:09
Çin, Sincan'daki üst düzey parti yetkilisini değiştirdi

Çin'in Sincan Uygur Özek Bölgesi'ndeki en üst düzey siyasi yetkilisi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Sekreteri Çın Çuanguo'nun yerine yeni ismin getirildiği bildirildi.

Çin'in Sincan Uygur Özek Bölgesi'ndeki en üst düzey siyasi yetkilisi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Sekreteri Çın Çuanguo'nun yerine yeni ismin getirildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sincan'ın yeni Komünist Parti Sekreteri, Guangdong Eyaleti Valisi Ma Şingrui oldu.

ÇKP Merkez Komitesi'nin 25 kişilik Siyasi Bürosu'nun üyesi olan 66 yaşındaki Çın'ın, hangi göreve getirileceği henüz bilinmiyor.

Sincan'da 2016'dan bu yana görev yapan Çın, bu zaman zarfında Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD, 2020'de, Çın başta olmak üzere, hak ihlallerinden sorumlu olduğunu ileri sürdüğü Sincan'ın 3 üst düzey parti görevlisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

Çın'ın görev yaptığı dönemde, "aşırılıkçılıkla mücadele" adı altında 1 milyondan fazla kişinin yeniden eğitim merkezi niteliğindeki kamplarda alıkonulması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Ayrıca Çın döneminde Sincan'da "zorla çalıştırma" yoluyla üretim yapıldığına dair iddialar nedeniyle ABD, AB ve Batılı ülkeler bölgedeki bazı üreticilere yaptırım uygulama kararı almış, ABD Kongresi, Sincan'dan ithalatı yasaklayan yasayı kabul etmişti.

Sincan'dan önce Tibet Özerk Bölgesi'nin parti sekreterliğini yürüten Çın, güvenlikçi politikalara verdiği öncelikten ötürü "şahin" bir isim olarak tanınıyor.

Öte yandan Çın'ın yerine atanan Ma'nın, ülkenin en önemli bilim insanlarından biri olması, bölgenin yönetiminde yaklaşım farklılığının işareti olabileceği değerlendiriliyor.

Guangdong Valiliğini 2017'den beri sürdüren 62 yaşındaki Ma, daha önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin Genel Müdürü ve Çin Ulusal Uzay Ajansı Direktörü olarak görev yapmıştı.

Çin'in ilk başarılı Ay keşif görevi Çang'ı 3'e öncülük eden Ma, yakın dönemde havacılık ve uzay sektöründeki başarısından ötürü siyasi göreve getirilen bilim dünyası isimleri arasında yer almıştı.

Ma'ın, Sincan'da güvenlikçi politikalar yerine bölge kalkınmasına öncelik veren bir tutum izleyebileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

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