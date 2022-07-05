Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu

05.07.2022 19:00
Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin-ABD kapsamlı ekonomik diyaloğunda Çin tarafının başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın talebiyle kendisiyle Salı günü sabah saatlerinde bir video görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Çin-ABD kapsamlı ekonomik diyaloğunda Çin tarafının başkanı olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın talebiyle kendisiyle Salı günü sabah saatlerinde bir video görüşmesi yaptı. İki taraf, makro ekonomik durum ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı gibi konularda pragmatik ve samimi bir görüş alışverişinde bulundu. Taraflar arasındaki alışverişlerin yapıcı olduğu belirtildi. İki taraf, dünya ekonomisinin ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunması nedeniyle Çin'le ABD arasındaki makro politika iletişiminin ve koordinasyonunun güçlendirilmesinin son derece önemli olduğu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının ortaklaşa sürdürülmesinin, her iki ülkenin ve dünyanın çıkarına olduğu konusunda mutabakata vardı. Çin tarafı, Çin'e yönelik ek tarifelerin ve ABD tarafının yaptırımlarının kaldırılması ve Çinli işletmelere adil muamelede bulunulması gibi konulardaki endişelerini dile getirdi. İki taraf iletişimi sürdürme konusunda da anlaşmaya vardı.

YORUMLAR
500
Çin, Nasa Yetkilisinin Uzay Programı Hakkındaki Sözlerine Karşı Çıktı Çin, Nasa Yetkilisinin Uzay Programı Hakkındaki Sözlerine Karşı Çıktı Asya borsaları Çin hariç yükseldi Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Janet Yellen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 19:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve ABD'nin Üst Düzey Yetkilileri Ekonomi Konusunda Görüntülü Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement