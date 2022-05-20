Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'nin (CAAS) verdiği bilgiye göre, Çinli bilim insanları bitkinin kuraklık toleransını ve nitrojen kullanım etkinliğini geliştirerek buğday verimini artırabilecek yeni bir gen buldu. CAAS'tan Ma Youzhi, kuraklık ve nitrojen eksikliğinin küresel buğday verimini kısıtlayan ana faktörler olduğunu söyledi. Ma, "Genetik olarak artan kuraklık toleransı ve besin kullanım etkinliği, küresel ısınma ile azalan doğal kaynaklar nedeniyle su kıtlığı ve düşük toprak verimliliğine maruz kalan alanlarda sürdürülebilir ve istikrarlı buğday üretimi sağlar" diye konuştu.

CAAS'tan araştırmacılar, strese dayanıklı bir soya fasulyesi türünden, dehidrasyon tepki elementi bağlanma faktörü (DREB) benzeri bir transkripsiyon faktörünü genetik kod olarak belirleyen bir gen olan GmTDN1'i klonladı ve iki modern kış buğdayı türünde kullandı. Buğday türleri, kuraklık ve düşük nitrojen toleransında belirgin gelişmeler gösterdi. Kısa süre önce Plant Biotechnology (Bitki Biyoteknolojisi) dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bulgular, tahılların kuraklık toleransını ve azot kullanım etkinliğini geliştirerek küresel gıda güvenliğine katkıda bulunma potansiyeli taşıyor.