Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW - Son Dakika

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından potansiyel jüri üyesi olarak mahkemeye çağrıldı.