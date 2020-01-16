Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW - Son Dakika

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Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW
20 dakika önce
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:06 Kaynak: AA
ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından potansiyel jüri üyesi olarak mahkemeye çağrıldı.
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