Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW - Son Dakika
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Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW

20 dakika önce

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein cinsel taciz suçlamalarından yargılandığı davanın duruşması için New York Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından potansiyel jüri üyesi olarak mahkemeye çağrıldı.

Cinsel tacizle suçlanan Weinstein'ın duruşması - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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