Son Dakika Haberleri: Cizre'de Korkutan Yangın

Cizre'de Korkutan Yangın

2 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece geç saatlerde yedi katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Cizre'de Korkutan Yangın, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece geç saatlerde yedi katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Konak Mahallesi Silopi yolu üzeri Sinan Yaşam Evleri'nde bulunan yedi katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin mutfağında gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören aile bireyleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Konak, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
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