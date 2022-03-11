Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde

11.03.2022 10:36
Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile beraber marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatları denetledi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile beraber marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatları denetledi.

Marketlerde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Ardından alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Kaymakam Mehmet Tunç da ekiplerin denetimine katıldı. Tunç, daha sonra zabıta ekipleri ile birlikte stokçuluğa karşı marketlerin depolarını da kontrol etti.

Denetimlerini sürdüren Kaymakam Tunç, haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadelelerini aksatmayacaklarını söyledi. Tunç, "Zabıta ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler ve marketler belirli aralıklarla denetleniyor. Özellikle son zamanlarda kur üzerinden bahaneler üretip fahiş fiyat artışı yapanlara taviz vermeyiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur" dedi. - ŞIRNAK

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde
Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde
Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde

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Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Tunç, Şırnak, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, marketlerde fiyat denetiminde - Son Dakika


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