Son Dakika Haberleri: Cizrespor Başkanı Sefinç Sporcularla Yemekte Bir Araya Geldi

Cizrespor Başkanı Sefinç Sporcularla Yemekte Bir Araya Geldi

17 dakika önce

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımını kamp yaptığı otelde ziyaret edip, sporcularla yemekte bir araya geldi.

Cizrespor Başkanı Sefinç Sporcularla Yemekte Bir Araya Geldi, System.String[]
Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımını kamp yaptığı otelde ziyaret edip, sporcularla yemekte bir araya geldi.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 2018/2019 Futbol Sezonu ikinci yarı hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Cizrespor Başkanı Maruf Sefinç ve yönetim kurulu üyeleri teknik heyet ve futbolcuları kamp yaptıkları otelde ziyaret etti. Teknik heyet ve sporcularla yemekte bir araya gelen Sefinç, ikinci yarı hazırlıklarına takıma yeni katılan futbolcularla sıkı bir çalışma temposu ile hazırlandıklarını belirtti. Sefinç, ligin ilk yarısında genç bir kadro ile mücadele etmelerine rağmen ligde istedikleri konumda olmadıklarını ancak ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yaparak üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. İkinci yarıda futbolculardan performanslarının üstünde bir performans beklediğini ifade eden Başkan Sefinç, "İlk yarıda yaptığımız hatalardan ders çıkararak ikinci yarıya hazırlanıp bu hataları göz önünde bulundurarak maçlara çıkmamız lazım. Bizim artık puan kaybı diye bir kaybımız olmayacak. Her maça mutlak galibiyet için çıkıp hedefimize ulaşmaya çalışmalıyız. Bu anlamda takımdan, teknik heyetten, sporculardan büyük bir özveri ve mücadele bekliyorum. Bu duygularla ligin ikinci yarısında iyi bir mücadele göstereceğinizi düşünüyor ve hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Antalya, Cizrespor, Spor
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